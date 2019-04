Tallin chiede a Mosca incontro tra presidente estone e Putin il 18 aprile

La presidente estone Kersti Kaljulaid conta di incontrare il capo di Stato russo Vladimir Putin durante la sua visita ufficiale a Mosca il 18 aprile. E' stato riferito ad un corrispondente dei media russi dalla direttrice dell'ufficio di pubbliche relazioni della presidenza estone Kaidi Aher.

"Il programma per la visita della presidente Kaljulaid a Mosca non è stato ancora approvato, ma è stata inviata una richiesta ufficiale per condurre l'incontro con il presidente Vladimir Putin", ha detto.

In precedenza la presidente estone Kersti Kaljulaid aveva dichiarato che si sarebbe recata a Mosca il 18 aprile, dove avrebbe preso parte all'inaugurazione dell'Ambasciata appena ristrutturata. Secondo il consigliere per la politica estera della presidente estone Lauri Kuusing, Tallinn ha informato il ministero degli Esteri della Russia della prossima visita del capo di Stato baltico, tuttavia non è stato siglato alcun accordo per condurre incontri bilaterali a Mosca. L'ultima volta che un capo di Stato estone era stato in visita in Russia risale al 2011: Toomas Hendrik Ilves aveva partecipato alla ri-consacrazione della chiesa di San Giovanni a San Pietroburgo.