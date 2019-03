In precedenza il segretario di Stato americano Mike Pompeo aveva fatto sapere di auspicare che, insieme agli alleati della NATO, sarebbero state annunciate nuove misure contro la Russia all'inizio di aprile per la situazione in Ucraina. Un incontro a livello ministeriale della NATO si svolgerà a Washington il 3-4 aprile.

"Se lavori a capo del dicastero diplomatico, allora devi cercare approcci diplomatici a vari problemi", ha aggiunto il ministro russo.