Slovacchia, il nuovo presidente della repubblica è l'attivista Zuzana Caputova

Le elezioni presidenziali in Slovacchia sono state vinte dall'avvocatessa e attivista sociale Zuzana Caputova, che diventa così la prima donna presidente nella storia del paese. Lo riferisce oggi il New York Times.

La pubblicazione nota che la Caputova non ha mai criticato direttamente i suoi avversari politici, preferendo invece fare leva sul malcontento popolare per l'aumento della corruzione promettendo di ridare dignità alla politica slovacca.

La Caputova ha deciso di unirsi al partito liberale Progressive Slovakia, non rappresentato in parlamento, e difende due idee principali: la vita sociale culturale e la politica trasparente. Ella ha promesso di lasciare il partito una volta eletta per dimostrare agli elettori di non voler guidare una nuova "macchina politica".

Lo slogan della sua campagna elettorale è: "Combattiamo il male insieme!". La pubblicazione nota che la Caputova, con toni pacati, ha chiesto trasparenza, dignità e onestà nella politica e nella vita pubblica. Mentre i suoi avversari si sono concentrati su argomenti come la pericolosità degli immigrati per la società e la minaccia dell'omosessualità per la famiglia tradizionale.