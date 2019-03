Presidenziali in Ucraina, Zelensky racconta cosa farà se vincerà le elezioni

"Questa quantità di candidati è la prova che nel nostro paese la democrazia è in piena fioritura. È bello avere un paese così libero, e più sono i candidati, più libera è la società, più libere sono le elezioni", ha detto Zelensky ai media locali.

Egli ha aggiunto che, in caso di vittoria, girerà il paese, dando priorità alla sua nazione rispetto ai viaggi internazionali.

© REUTERS / Vasily Fedosenko Ucraina, seggi aperti per eleggere il nuovo capo dello stato

"Sono anzitutto preoccupato per quanto sta accadendo in Ucraina. I miei primi viaggi li farò sicuramente all'interno del paese", ha sottolineato.

I seggi in Ucraina per l'elezione del nuovo capo dello stato si sono aperti stamattina alle 8;00 e resteranno aperti fino alle 20;00. Per la carica di presidente della repubblica corrono 39 candidati. Lo showman Vladimir Zelensky è in testa con il 30% delle preferenze, secondo i sondaggi. Seguono l'attuale presidente Petro Poroshenko (17%) e Yulia Tymoshenko (12,5%).

I risultati provvisori saranno già disponibili domani; quelli definitivi entro il 10 aprile. Se nessuno dei candidati ottiene più del 50% dei voti, il secondo turno elettorale si terrà il 21 aprile.

Kiev ha rifiutato di accreditare 24 osservatori russi. Secondo Mosca, ciò mette in discussione la legittimità dell'intero processo elettorale, nonché la possibilità di riconoscere i risultati delle votazioni. A questo proposito, la Russia per la prima volta ha deciso di non inviare osservatori. Come osservato dal ministero degli esteri, "le misure discriminatorie delle autorità ucraine privano gli esperti russi della possibilità di partecipare alla missione di osservazione dell'ODIHR".

Non sono previste elezioni nei territori del Donbass.