Secondo gli ultimi aggiornamenti, è in testa lo showman Vladimir Zelensky, in accordo con i sondaggi che lo danno al 30%. Segue Petro Poroshenko, con il 17%, e infine Yulia Tymoshenko con il 12,5%.

I risultati provvisori saranno già disponibili domani; quelli definitivi entro il 10 aprile. Se nessuno dei candidati ottiene più del 50% dei voti, il secondo turno elettorale si terrà il 21 aprile.

Kiev ha rifiutato di accreditare 24 osservatori russi. Secondo Mosca, ciò mette in discussione la legittimità dell'intero processo elettorale, nonché la possibilità di riconoscere i risultati delle votazioni. A questo proposito, la Russia per la prima volta ha deciso di non inviare osservatori. Come osservato dal ministero degli Esteri, "le misure discriminatorie delle autorità ucraine privano gli esperti russi della possibilità di partecipare alla missione di osservazione dell'ODIHR".

Non sono previste elezioni nei territori del Donbass.