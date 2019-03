Presidente serbo spiega perchè non riconosce la sovranità russa sulla Crimea

Il presidente della Serbia Aleksandar Vučić ha fatto riferimento alla situazione in Kosovo per spiegare perché Belgrado non può riconoscere la Crimea come regione della Federazione Russa.

Lo scorso giugno Vučić in un'intervista con il giornale francese Le Monde aveva affermato che se la Serbia avesse riconosciuto la Crimea come parte della Russia questo passo sarebbe stato equivalente al sostegno dell'indipendenza del Kosovo. Contemporaneamente Vučić ha ricordato che Belgrado non ha appoggiato le sanzioni occidentali contro Mosca imposte per la riunificazione della Crimea con la Russia.

"Se decidessimo così oggi, ci farebbero l'analogia con il Kosovo. Direbbero che secondo questo principio anche il Kosovo è indipendente e che non abbiamo più alcun diritto di batterci per questa regione. Ritengo che in Russia e in qualsiasi altro Paese lo capisca una persona comune", ha affermato il presidente serbo sul canale televisivo Rossiya 24.

Vučić ha sottolineato più volte che i rapporti tra Mosca e Belgrado restano buoni. Ha aggiunto che la Serbia non sosterrà mai alcun tipo di sanzioni contro la Russia e questa posizione resterà immutata.