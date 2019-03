Ius soli, Meloni: Conte cede a pressioni di sinistra

Giorgia Meloni a reagito alle parole del premier Conte su ius soli. "Auspico una riflessione, serve integrazione", così cita il premier il presidente di Fdi.

“Il governo cede nuovamente alle pressioni della sinistra e non chiarisce ai cittadini la propria posizione su un tema importante. Io non ho dubbi: no allo Ius Soli e no alla cittadinanza per automatismo”. Lo si legge nel post su Twitter di Giorgia Meloni.