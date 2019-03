Pompeo: la prossima settimana USA potrebbero annunciare nuove misure NATO contro Russia

Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha detto che spera di annunciare congiuntamente con gli alleati della NATO nuove misure contro la Russia a causa della situazione in Ucraina la prossima settimana.

Un incontro ministeriale della NATO si terrà a Washington il 3-4 aprile.

"Dobbiamo fare di più, spero che la prossima settimana, quando i miei colleghi della NATO saranno qui, saremo in grado di annunciare una nuova serie di misure, e che ci impegneremo congiuntamente a contrastare le azioni della Russia in Crimea, nel Mar d'Azov e nella regione" ha detto il Segretario di Stato, parlando al Congresso degli Stati Uniti.

Pompeo ha notato di non essere sicuro che gli Stati Uniti stiano facendo abbastanza sulla situazione riguardo la Crimea. Secondo lui, Washington continuerà a costruire una politica in modo tale che la Crimea tornerà a far parte dell’Ucraina.

"Vogliamo che questo sia corretto, stiamo valutando costantemente se stiamo facendo abbastanza", ha aggiunto il diplomatico.