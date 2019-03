Elezioni Spagna: leader opposizione propone capo di Ciudadanos come ministro degli Esteri

"Rivera sarebbe un ottimo ministro degli Esteri", ha osservato Casado.

Le elezioni generali in Spagna erano previste per il 2020. Tuttavia, a causa del fallimento nel Congresso dei Deputati (Camera bassa del parlamento) del progetto di bilancio per l'anno in corso, il Premier Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate il 28 aprile.

Secondo i sondaggi dell’opinione pubblica, la vittoria potrebbe andare al Partito socialista operaio spagnolo (PSOE) di Sanchez. Tuttavia, secondo le previsioni, nessun partito riuscirà a ottenere una maggioranza assoluta nel Congresso dei Deputati al fine di formare un governo a sé stante.

Nonostante la possibile vittoria del PSOE, non è escluso che una coalizione di forze di destra composta da NP, Ciudadanos e Vox possa arrivare al potere in Spagna se insieme riusciranno a ottenere il numero richiesto di seggi in parlamento.