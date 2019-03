Trump non conosce i documenti costitutivi della NATO

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dimostra di non conoscere i documenti costitutivi della NATO paventando la possibilità di far entrare il Brasile nell'alleanza; in ogni caso questa posizione non contribuisce alla distensione.

Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko.

"Recentemente il presidente Trump ha proposto di espandere la zona di influenza dell'alleanza atlantica in America Latina, invitando il Brasile, membro dei Brics. In verità non è molto chiaro se ha letto il trattato di Washington, in particolare l'articolo 10, in cui si descrive chi può diventare membro dell'alleanza... Naturalmente, tali dichiarazioni non contribuiscono calmare il contesto conflittuale", ha detto Grushko, intervenendo ad una conferenza sul tema" L'OSCE: prospettive per la sicurezza e la cooperazione europee ed euroasiatiche" presso il ministero degli Esteri della Federazione Russa.