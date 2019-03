Il parlamento Ue: combattere discriminazione contro persone di origine africana in Europa

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che sollecita sia Bruxelles sia gli Stati membri dell’UE a promuovere politiche volte a combattere il razzismo e la discriminazione nei confronti delle persone di origine africana in Europa.

“Gli eurodeputati chiedono all’Ue e ai suoi Stati membri di adottare misure per affrontare il razzismo strutturale che le persone di origine africana si trovano ad affrontare in Europa”, si legge nella dichiarazione.

La risoluzione del Parlamento sollecita sia l’Ue che le autorità nazionali a promuovere politiche antirazzismo in materia di istruzione, alloggi, assistenza sanitaria, giustizia, politica e migrazione, ha aggiunto. I membri del Parlamento europeo hanno citato la discriminazione persistente, il crescente numero di incidenti razzisti, i maltrattamenti da parte della polizia e l’ampio uso di profili razziali ed etnici nelle forze dell’ordine come le principali ragioni per l’adozione della risoluzione. Gli europarlamentari hanno approvato la risoluzione con 535-80 voti.