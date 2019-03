La decisione degli Stati Uniti di riconoscere la sovranità israeliana sulle alture del Golan è in contrapposizione con il diritto internazionale e potrebbe portare ad una spirale di tensioni in Medio Oriente.

Lo ha dichiarato la portavoce ufficiale del ministero degli Esteri della Federazione Russa Maria Zakharova.

In precedenza la portavoce del capo della diplomazia europea Maja Kocijančič aveva affermato che l'Unione Europea non riconosce ancora le alture del Golan come parte d'Israele.