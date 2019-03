USA riconoscono ufficialmente la sovranità israeliana sulle Alture del Golan

La solenne cerimonia per la firma di questo documento si è svolta alla Casa Bianca nell'ambito dei colloqui di Trump con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Il presidente degli Stati Uniti in precedenza aveva scritto su Twitter che era giunto il momento per gli Stati Uniti di riconoscere la sovranità d'Israele sul Golan.

Secondo Trump, è un passo in avanti nell'interesse della sicurezza di Israele e della regione nel suo complesso.

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha a sua volta twittato domenica che Trump avrebbe firmato il documento che riconosce la sovranità israeliana sulle alture del Golan lunedì.

Durante la guerra dei sei giorni del 1967, Israele sconfisse la Siria ed occupò le alture del Golan e nel 1981 procedette all'annessione del territorio unilateralmente. La sovranità dell'altopiano è il nodo principale del conflitto israelo-siriano, per cui sono stati intrapresi tentativi di normalizzare la situazione prima dell'inizio della guerra civile in Siria.

In precedenza la portavoce del capo della diplomazia europea Maja Kocijančič aveva affermato che l'Unione Europea non riconosce ancora le alture del Golan come parte d'Israele.

Maria Zakharova, rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, aveva osservato che la modifica dello status delle Alture del Golan scavalcando il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è una violazione diretta delle risoluzioni delle Nazioni Unite.

Il ministero degli Esteri siriano a sua volta nelle lettere indirizzate al segretario generale delle Nazioni Unite e al presidente del Consiglio di Sicurezza ONU ha chiesto di esprimere una posizione chiara sulle Alture del Golan e di adottare misure per implementare le risoluzioni che sollecitano Israele a ritirarsi da questo territorio.