Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha accusato gli Stati Uniti e il leader dell'opposizione Juan Guaidò, autoproclamatosi capo di Stato, di aver preparato un piano per ucciderlo.

"L'imperialismo americano vuole uccidermi. Abbiamo appena smascherato un piano che il burattino diabolico dirigeva personalmente per uccidermi. Abbiamo le prove, ma non hanno potuto e non ce la possono fare contro di noi, perché il nostro Dio ci protegge", ha dichiarato Maduro sulla televisione locale, parlando davanti ai suoi sostenitori.