Rappresentante russo presso UE ricorda anniversario bombardamenti NATO contro Jugoslavia

I raid della NATO sono proseguiti dal 24 marzo al 10 giugno 1999. Il numero esatto delle vittime non è noto. Secondo le stime delle autorità serbe, circa 2.500 persone, tra cui 89 bambini, sono morti durante i bombardamenti. I feriti sono stati circa 12.500. I danni materiali, secondo varie fonti, sono stati stimati tra i 30 e 100 miliardi di dollari.

© AFP 2019 / Mike Nelson L'operazione della NATO contro la Jugoslavia

"La storia è senza se: ma gli eventi di cui parlate, i bombardamenti della NATO nel centro dell'Europa, sono stati una grave violazione del diritto internazionale, nessuno ha dubbi, nemmeno quelli che hanno preso queste decisioni", ha affermato il diplomatico russo.

"Per questo a loro non piace ricordare tutto questo, ma penso che ci siano valide ragioni per farlo ricordare anche a loro in occasione del 20° anniversario", ha aggiunto Chizhov, che nel 2000-2002 ha ricoperto il ruolo di inviato speciale della Federazione Russa per i Balcani.