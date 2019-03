Sunday Times svela piano dei ministri per mandare via la premier May

I membri del governo britannico bramano l'allontanamento di Theresa May dal ruolo di premier per nominare un nuovo capo ad interim dell'esecutivo, si legge in un articolo del Sunday Times.

Come sostenuto dal giornale, almeno 11 ministri hanno ribadito di voler le dimissioni dell'attuale premier ed hanno intenzioni di chiederle alla stessa May nella riunione del governo di domani. In caso contrario i "ribelli" minacceranno di lasciare in massa i loro incarichi ministeriali, ha scritto il giornale.

"La fine è vicina, tra dieci giorni non sarà più la premier", ha dichiarato al giornale uno dei ministri.

Almeno 6 ministri sono propensi a nominare capo del governo ad interim il direttore dell'amministrazione dell'esecutivo David Lidington. Tra i possibili candidati figurano anche il ministro dell'Ambiente Michael Gove ed il ministro degli Esteri Jeremy Hunt.