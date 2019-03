Pakistan: Risoluzione delle tensioni imperativo per la stabilità dell'Asia meridionale

La risoluzione delle tensioni in corso tra Pakistan e India sulla regione contesa del Kashmir è cruciale per la stabilità nell’Asia meridionale. Lo ha detto l’ambasciatore pakistano in Russia Qazi Khalillulah.

“Per una pace duratura in Asia meridionale, la risoluzione della disputa del Kashmir è imperativa. Il Pakistan desidera risolvere pacificamente questa controversia con l’India. Tuttavia, non abbiamo ottenuto una risposta positiva dall’altra parte”, ha detto Khalillulah durante una conferenza stampa.

Le tensioni tra India e Pakistan si sono intensificate il mese scorso, dopo che i militari pakistani hanno abbattuto due aerei da guerra indiani nella controversa regione del Kashmir, rispondendo ad un precedente attacco aereo da parte di aerei indiani contro quello che Nuova Delhi ha detto essere un campo del gruppo Jaish-e-Mohammad, considerato terroristi dall’India e situato sul suolo pakistano attraverso la cosiddetta Linea di Controllo, che separa le aree controllate da India e Pakistan del Kashmir.

L’attacco aereo indiano è arrivato dopo un attacco mortale di Jaish-e-Mohammad contro la polizia paramilitare indiana in Kashmir a metà febbraio. Mentre l’India ha accusato il Pakistan di sostenere i militanti e di avere una “mano diretta” nell’incidente, il Pakistan, a sua volta, ha respinto le accuse.