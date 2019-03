Cavusoglu critica Strasburgo per richiesta di sospensione colloqui su adesione

Il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha criticato il Parlamento europeo giovedì per aver approvato una risoluzione che chiede di sospendere l’adesione della Turchia all’Ue.

“Purtroppo, il numero di deputati di estrema destra nel Parlamento europeo è in aumento. Le loro azioni stanno allontanando il Parlamento dai valori europei”, ha detto Cavusoglu in una conferenza stampa.

La risoluzione non vincolante è stata adottata una settimana fa. Era sostenuta da 370 membri del parlamento su 751 seggi, con 109 voti contrari e 143 astenuti. Dal 2005 la Turchia ha avviato colloqui per l’adesione all’Unione europea. Bruxelles ha promesso ad Ankara di rilanciare i negoziati in cambio del rimpatrio di migranti siriani, ma un tentativo di colpo di Stato in Turchia mesi dopo ha provocato un giro di vite e ha irrigidito i suoi legami con il blocco.