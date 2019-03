Giornale sudcoreano prevede imminente visita di Kim Jong-un in Russia

E' evidenziato dall'intensificazione dei contatti diplomatici tra Pyongyang e Mosca, osserva il quotidiano The Dong-a Ilbo.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha in programma di recarsi in Russia per ottenere il sostegno di Mosca dopo il nulla di fatto del vertice di Hanoi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Come riportato oggi dal giornale sudcoreano The Dong-a Ilbo, ne è convinto l'ex direttore del centro dei programmi coreani della CIA Andrew Kim.

"Kim Jong-un cerca di recarsi in Russia per mostrare gli stretti legami con Mosca sullo sfondo del fallimento del vertice di Hanoi", il giornale riporta le parole dell'ex funzionario dell'intelligence americana pronunciate in una conferenza privata nella capitale sudcoreana.