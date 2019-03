Mosca chiede agli USA di riprendere gli sforzi per il controllo delle armi

La Russia invita gli Stati Uniti a tornare al controllo congiunto delle armi per la pace e la sicurezza, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

"Spero che i colleghi occidentali siano in grado di valutare sobriamente la situazione, stabilire priorità responsabili e tornare a collaborare insieme con noi per garantire la pace e sicurezza, compreso il controllo degli armamenti", ha affermato durante la sessione plenaria della conferenza sul disarmo in corso a Ginevra.

Lavrov ha inoltre sottolineato l'importanza di salvaguardare il trattato sulle armi strategiche offensive ed ha osservato che la Russia è pronta ad estenderlo per altri 5 anni.

"Questo ci permetterebbe di prevenire un ulteriore peggioramento del contesto nel campo della stabilità strategica", ha affermato il capo della diplomazia russa.