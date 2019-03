Francia e Italia potrebbero bloccare rinvio Brexit senza garanzie - fonte a Bruxelles

Almeno due Paesi tra i fondatori della UE, Francia e Italia, sono pronti a bloccare nel vertice dei Paesi europei del 21-22 marzo il rinvio della Brexit, prevista per il 29 marzo, a meno che non ricevano garanzie sul fatto che questo slittamento implica l'uscita organizzata del Regno Unito dall'Unione Europea.

Lo ha riferito una fonte diplomatica a Bruxelles ai media russi.

"La Francia e l'Italia sono pronte a bloccare il rinvio della scadenza della Brexit al vertice UE se non riceveranno garanzie che questa decisione consentirà a Londra di firmare un accordo con la UE per una separazione ordinata con un accordo", ha affermato la fonte.

Allo stesso tempo la premier britannica Theresa May chiederà alla UE di posticipare la Brexit solo "per un breve periodo" in una lettera ufficiale al presidente del Consiglio d'Europa Donald Tusk. Questa notizia è stata riferita a Sky News da una fonte nel governo britannico.

Secondo quanto previsto, la premier britannica chiederà di posticipare la Brexit fino al 30 giugno.