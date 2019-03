Politica estera americana sempre più vincolata alle sanzioni

"Purtroppo, stiamo assistendo alla trasformazione della politica estera americana in una politica di sanzioni, purtroppo questa politica ha molti sostenitori, non solo negli Stati Uniti. Ma questa politica consolida solo i ranghi di chi è determinato ad agire in modo indipendente", ha affermato nella conferenza stampa sui risultati dei negoziati con l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Venezuela Elliot Abrams.

"Crediamo che con lo sfruttamento sempre più frequente degli americani dei metodi sanzionatori, inclusi i tentativi di schiacciare interi Paesi con le sanzioni, gli Stati Uniti costringono molti politici ed operatori economici a rivedere la loro relazione nei riguardi del dollaro USA.

Il dollaro deve essere abbandonato, aumentando la sicurezza dell'economia dalle azioni arbitrarie e volontarie di Washington che abusa della speciale posizione della moneta nazionale", ha detto Ryabkov.