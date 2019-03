Il Consiglio dell'UE concorda una serie di misure in caso di Brexit senza un accordo

"Oggi il Consiglio ha adottato una serie di atti legislativi in vista della possibilità di una Brexit senza un accordo", si legge in una nota dell'organo.

Lo scopo di questi documenti è di limitare il grave danno che potrebbe essere causato in alcuni settori da una Brexit irregolare. Queste misure, sottolinea la nota, sono temporanee e limitate, e ringuardano, in particolare, la pesca, i trasporti, il programma Erasmus +.

Il Regno Unito sarebbe dovuto uscire dall'UE il prossimo 29 marzo, ma la scorsa settimana il parlamento ha approvato una risoluzione con la quale questa data potrebbe essere posticipata al 30 giugno, se la Camera dei Comuni approverà il testo dell'accordo di ritiro dell'UE proposto da Teresa May entro il 20 marzo. Il parlamento ha già respinto due volte l'accordo proposto dal premier. Secondo i termini della risoluzione, il voto sulla transazione deve avvenire martedì o mercoledì. Se l'accordo non viene accettato, la data della Brexit può essere posticipata o la Gran Bretagna lascerà l'UE il 29 marzo senza un accordo.

Mercoledì, 20 marzo, è l'ultimo giorno in cui i parlamentari possono votare il testo dell'accordo. Giovedì, la premier Theresa May potrebbe chiedere formalmente all'UE il posticipo della Brexit. Per farlo, il governo deve risolvere la questione del voto in parlamento entro martedì sera, ma l'ultima dichiarazione dello speacker lascia pensare che probabilmente non succederà.