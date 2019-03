Il Movimento 5 Stelle condanna le violenze dei gilet gialli

In una nota congiunta i parlamentari europei 5 stelle affermano:

© AP Photo / Andrew Medichini Francia: Bernini (FI), da gilet gialli atti eversivi, Di Maio chieda scusa

“Condanniamo nel modo più assoluto gli scontri con la polizia, la violenza e i saccheggi nelle strade di Parigi. In Italia, così come in tutta Europa, il cambiamento richiesto a gran voce dalla maggioranza dei cittadini non può che passare attraverso gli strumenti e i canali pacifici della democrazia. La nostra solidarietà va ai feriti e a tutti i cittadini vittime di queste azioni indifendibili”.

Decine di persone sono state fermate oggi a Parigi per le violenze scoppiate durante la nuova protesta dei gilet gialli. Lo ha riferito a Le Monde una fonte della sicurezza. Stando ai dati diffusi a metà giornata dal ministro dell’Interno, Christophe Castaner, la manifestazione ha richiamato nella capitale francese tra le 7.000 e le 8.000 persone, tra cui “1.500 ultraviolenti”.

Le violenze sono avvenute nei pressi degli degli Champs-Elysées, dove sono stati saccheggiati diversi negozi e dove è stato dato fuoco alla sede di una banca, con le fiamme che hanno investito l’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il palazzo e hanno domato le fiamme. “Le persone che hanno commesso questa azione non sono né manifestanti né teppisti: sono degli assassini”, ha scritto su Twitter Castaner.

Fonte: Askanews