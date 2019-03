Conservatori appoggeranno accordo su Brexit se May si dimetterà – The Telegraph

La premier britannica conservatrice Theresa May dovrà accettare di lasciare la guida del governo prima del previsto per ottenere il sostegno in Parlamento dell'influente ala oltranzista euroscettica del suo partito. Lo ha segnalato il Daily Telegraph con riferimento a fonti nell'entourage della premier Theresa May.

Secondo il giornale, la maggioranza dei ministri vuole che Theresa May lasci l'incarico a luglio o addirittura a maggio dopo le elezioni del Parlamento europeo per consentire al suo successore di iniziare una nuova fase di negoziati con la UE se la Brexit verrà rinviata, conformemente alla volontà deputati della Camera dei Comuni.

Realizzando questa condizione, la May potrebbe ottenere l'appoggio degli euroscettici più oltranzisti nel terzo voto dell'accordo sulla Brexit raggiunto con la UE, afferma uno degli interlocutori del giornale.

D'altra parte la May ha già annunciato che non guiderà i Tories alle prossime elezioni parlamentari che si svolgeranno nel 2020.