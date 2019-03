Usa, sondaggio: gradimento per Trump sceso di 4 punti a febbraio

Il gradimento degli elettori statunitensi per il presidente Donald Trump è sceso di quattro punti percentuali nel mese di febbraio, dopo l’impennata del mese precedente. Lo rivela un sondaggio Gallup.

“Dopo un forte febbraio, l’approvazione per il lavoro del presidente Donald Trump è scesa di quattro punti percentuali, al 39 per cento”, ha evidenziato Gallup in un comunicato stampa che riassume il sondaggio.

L’ultimo sondaggio è stato condotto dall’1 al 10 marzo, subito dopo il secondo vertice sulla denuclearizzazione tra Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un: un vertice, sottolinea Gallup, che non è riuscito a produrre un accordo.