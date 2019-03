Putin interverrà a celebrazioni per anniversario della riunificazione della Crimea

“E’ una data molto importante per tutti i russi, ed è per questo che non ci possono essere dubbi sul fatto che prenderà parte agli eventi”.

Il Cremlino ritiene che la riunificazione della Crimea con la Russia sia un evento storico molto importante e non ha dubbi che il presidente russo Vladimir Putin prenderà parte alle prossime celebrazioni per il suo quinto anniversario. Lo ha detto mercoledì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev La Russia aumenta il contingente militare in Crimea – ministro Difesa Shoigu

Alla domanda se Putin visiterà la Crimea per unirsi alle celebrazioni, che si svolgeranno da venerdì a lunedì, Peskov ha detto che il viaggio del presidente nella penisola, se deciso, sarà annunciato più tardi.

"Ora si stanno valutando varie opzioni, ma posso dire una cosa: il giorno della riunificazione della Crimea con la Russia, il suo quinto anniversario, è una data molto importante per tutti i russi, ed è per questo che non ci possono essere dubbi sul fatto che Putin prenderà parte agli eventi rilevanti in modo adeguato", ha detto Peskov ai giornalisti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la questione dell'appartenenza territoriale della Crimea è "storicamente chiusa", dal momento che i residenti di Crimea hanno deciso di ricongiungersi alla Russia secondo procedure democratiche.