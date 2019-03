Algeria, Mosca: Risolvere problemi in modo costruttivo e responsabile

Mosca spera che tutti i problemi in Algeria saranno risolti in modo costruttivo e responsabile attraverso il dialogo nazionale. Lo ha detto martedì la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

© AFP 2018 / Ryad Kramdi Il leader algerino Bouteflika posticipa elezioni e rinuncia a candidarsi

”Consideriamo gli eventi che si svolgono in Algeria come un affare puramente interno del paese amico. Allo stesso tempo, ci auguriamo che i problemi che sorgono continueranno ad essere risolti in modo costruttivo e responsabile secondo le linee di un dialogo nazionale con una chiara focalizzazione sulla garanzia di stabilità e condizioni favorevoli per ulteriori progressi lungo il percorso di riforme politiche e socio-economiche nell’interesse del popolo algerino”, ha detto Zakharova.

Lunedì scorso, il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika ha annunciato che non si sarebbe candidato alla corsa presidenziale e che la votazione, inizialmente prevista per il 18 aprile, sarebbe stata rinviata. Bouteflika ha sottolineato che cercherà importanti cambiamenti al governo del paese e che una conferenza nazionale inclusiva e indipendente supervisionerà le riforme e la stesura di una nuova costituzione.

Nel frattempo, i manifestanti in Algeria hanno espresso malcontento per il fatto che Bouteflika non ha specificato quando si sarebbero svolte le elezioni rinviate e per quanto tempo sarebbe durato il periodo di transizione.