Usa-Cina, Casa Bianca: Data per vertice Trump-Xi ancora non è fissata

Non è stata fissata alcuna data per un vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping per concludere un accordo commerciale bilaterale tra i due paesi. Lo ha detto il segretario della Casa Bianca Sarah Sanders in una conferenza stampa. Il portavoce ha aggiunto che i funzionari statunitensi e cinesi continuano ad impegnarsi in negoziati commerciali.

Trump ha annunciato in un post su Twitter il mese scorso che avrebbe ritardato un altro aumento programmato delle tariffe su un valore di 200 miliardi di dollari di merci cinesi che era stato originariamente fissato per il 1 marzo, citando i progressi nei negoziati commerciali. Al vertice del G20 in Argentina a dicembre, Trump e Xi hanno concordato una tregua di 90 giorni per lasciare spazio a un nuovo accordo commerciale.