Consiglieri dei presidenti di USA e Sud Corea discuteranno centro missilistico nordcoreano

La Corea del Sud e gli Stati Uniti mantengono stretti contatti in relazione all'eventuale riapertura del centro missilistico di Sohae in Corea del Nord e ai presunti preparativi per il lancio di un satellite nello spazio o per un test missilistico. Lo ha affermato oggi in un incontro con la stampa a Seul il rappresentante dell'amministrazione presidenziale sudcoreana.

Secondo il funzionario, nel "prossimo futuro potrebbe avvenire una conversazione telefonica tra il consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano e americano John Bolton."

In precedenza la National Public Radio statunitense (NPR) aveva sostenuto che Pyongyang sarebbe sul punto di effettuare un test missilistico entro breve. Le immagini del 22 febbraio mostrano un centro di ricerca vicino la capitale Pyongyang, in cui precedentemente erano stati concentrati dalle autorità nordcoreane i missili balistici intercontinentali e razzi per lanciare i satelliti.

Allo stesso tempo lo stesso Bolton sul canale ABC ha rifiutato di commentare la notizia, affermando che l'amministrazione Trump non si sarebbe lasciata andare in speculazioni sui possibili preparativi di Pyongyang di lanciare un missile nel prossimo futuro e si sarebbe basata sui dati dei satelliti d'intelligence.