Ex governatore catalano Puigdemont si candiderà alle elezioni europee

L'ex governatore della Catalogna Carles Puigdemont sarà il capolista del suo movimento politico "Insieme per la Catalogna" alle prossime elezioni per il Parlamento europeo che si terranno in Spagna il prossimo 26 maggio. Lo ha reso noto oggi la rappresentante ufficiale del governo catalano Elsa Artadi.

"Il modo migliore per continuare ad internazionalizzare il conflitto catalano e per assicurarsi che siamo ascoltati in Europa affinchè vedano la repressione è dare un voto libero "Insieme per la Catalogna" in Europa, e quella voce deve appartenere a Puigdemont," — il giornale La Vanguardia riporta le parole della Artadi.

A sua volta l'ex governatore ha twittato:

"E 'il momento di fare un altro passo per dare giusta pubblicità internazionale alla Catalogna verso l'autodeterminazione dal cuore dell'Europa e del mondo intero."

Puigdemont è fuggito dalla Spagna in Belgio nel 2017, dopo il referendum sull'indipendenza dalla Spagna e l'approvazione della risoluzione del Parlamento regionale della dichiarazione d'indipendenza. L'ex governatore è il leader della coalizione "Insieme per la Catalogna", che sostiene la secessione dalla Spagna.

Le elezioni del Parlamento europeo si terranno nel 2019 in Catalogna dal 23 al 26 maggio.