Nervosismo alla Casa Bianca per possibile preparazione test missilistico nordcoreano

L'amministrazione Trump non reagirà alle speculazioni e non rilascerà dichiarazioni in merito agli eventuali preparativi della Corea del Nord per un lancio missilistico nel prossimo futuro e farà affidamento sui dati dei suoi satelliti predisposti per le operazioni di intelligence. Lo ha affermato oggi il consigliere del presidente Trump per la sicurezza nazionale John Bolton sul canale televisivo ABC.

Gli è stato chiesto di commentare la notizia della radio NPR che, con riferimento all'analisi delle immagini di satelliti commerciali, ha sostenuto che le autorità nordcoreane potrebbero prepararsi ad effettuare un test missilistico nel prossimo futuro. Le immagini del 22 febbraio mostrano un centro di ricerca vicino la capitale Pyongyang, in cui precedentemente erano stati concentrati dalle autorità nordcoreane i missili balistici intercontinentali e razzi per lanciare i satelliti.

"Non vorrei entrare nei dettagli specifici delle immagini mostrate dai satelliti commerciali: gli Stati Uniti spendono molte risorse e non dobbiamo fare affidamento sui satelliti commerciali. Vediamo molto in Corea del Nord e osserviamo con costanza," ha detto Bolton.

"Non intendo fare speculazioni sul significato di queste immagini dei satelliti commerciali", ha aggiunto.

"Il presidente Trump ha espresso chiaramente che non avrebbe ripetuto gli errori delle precedenti amministrazioni: le precedenti amministrazioni hanno ripetutamente fatto lo stesso errore: ritenevano che la Corea del Nord avrebbe automaticamente adempiuto ai propri obblighi", ha concluso il consigliere della Casa Bianca.