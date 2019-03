Erdogan minaccia di ripulire le zone di confine con la Siria dai gruppi armati curdi

"Nel nord della Siria non daremo l'opportunità di creare un corridoio antiterroristico diretto contro il nostro Paese. Creeremo una zona di sicurezza ed i nostri fratelli siriani potranno tornare nelle loro case. Partendo da Manbij ripuliremo l'intero confine meridionale dalle forze curde di autodifesa, come abbiamo fatto ad Afrin", ha detto Erdogan in un suo intervento ripreso dal canale NTV.

Erdogan aveva in precedenza dichiarato che Ankara è pronta a lanciare un'operazione militare ad est dell'Eufrate, così come a Manbij contro le forze di autodifesa curde siriane, se gli Stati Uniti non le costringeranno a ritirarsi dalla zona.

A sua volta Trump ha sostenuto la necessità di creare una zona cuscinetto di circa 30 chilometri sul territorio siriano a ridosso del confine con la Turchia. Erdogan ha apprezzato l'idea a condizione che la zona sia controllata dalla Turchia.