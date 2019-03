Trump chiederà al Congresso di aumentare i finanziamenti per l'esplorazione della Luna

La pubblicazione ha spiegato che ciò è necessario per accelerare la cooperazione tra il governo e l'industria spaziale nello sviluppo e nel lancio di moduli di discesa sulla Luna.In generale, l'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti intende ottenere dal Congresso l'assegnazione di 21 miliardi di dollari per tutti i programmi della NASA. Si tratta di circa il 2% in meno dell'anno fiscale corrente, ma il 5% in più rispetto a quanto l'agenzia aveva richiesto lo scorso anno.

Nell'anno fiscale 2018 la NASA ha richiesto 820,8 milioni di dollari per i programmi di esplorazione lunare, pianificando di richiedere più di un miliardo per l'anno fiscale 2019 e 912,7 milioni per il 2020.

La priorità principale di questo programma è la creazione della stazione orbitante lunare Lunar Gateway. A febbraio, il direttore della NASA Jim Bridenstine, in una conferenza presso la sede dell'agenzia a Washington, ha annunciato che il programma di esplorazione della luna include non solo il Lunar Gateway, ma l'intera infrastruttura che collega la Terra al suo satellite naturale, fino ai moduli abitabili sulla superficie della luna. Egli ha aggiunto che la partecipazione a questo progetto sarà aperta a tutti i partner internazionali interessati.

La pubblicazione riferisce inoltre che la Casa Bianca l'11 marzo pubblicherà un progetto di bilancio, che è una richiesta indirizzata al Congresso che delinea le priorità dell'attuale amministrazione.