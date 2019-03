USA si lamentano con il segretario generale ONU per lanci missilistici dell'Iran

La missione permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite ha inviato una lettera al segretario generale dell'ONU António Guterres, in cui vengono elencati tutti gli ultimi lanci di missili da parte dell'Iran considerati una violazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza.

"Il paragrafo 3 dell'allegato B alla risoluzione 2231 (anno 2015) in particolare afferma che "all'Iran è richiesto di non svolgere attività connesse con i missili balistici destinati al trasporto di armi nucleari, inclusi i lanci che utilizzano questo tipo di tecnologia dei missili balistici", L'Iran ha condotto diversi lanci nell'arco di vari mesi contrari a questa disposizione", si afferma in una lettera del vice rappresentante americano all'ONU Jonathan Cohen.

Chiarisce inoltre che "l'ulteriore sviluppo delle tecnologie missilistiche da parte dell'Iran implica una corsa agli armamenti a livello regionale ed aumenta la probabilità che un errore di calcolo possa provocare un conflitto a cui nessuno è interessato".

"Quando l'Iran decide di sfidare il Consiglio di Sicurezza senza incorrere in alcuna conseguenza, si compromette la fiducia delle decisioni del Consiglio", si evidenzia nella lettera.

Cohen insiste sul fatto che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite "dovrebbe continuare ad insistere sulla piena attuazione delle misure obbligatorie della risoluzione 2231, che limitano il sostegno al programma iraniano sui missili balistici".

"Condanniamo le attività destabilizzanti dell'Iran e chiediamo all'Iran di cessare immediatamente tutte le attività connesse ai missili balistici destinati al trasporto di armi nucleari", ha aggiunto il diplomatico nella lettera.