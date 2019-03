Guaidò chiede a Berlino di accreditare suo sostenitore come ambasciatore del Venezuela

Le autorità venezuelane non hanno richiamato in patria il loro attuale ambasciatore in Germania.

Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim del Paese latinoamericano, ha chiesto al governo tedesco di accreditare uno dei suoi uomini come ambasciatore in Germania.

"Il ministero degli Esteri ha ricevuto la richiesta di accettare Otto Gebauer come rappresentante del presidente ad interim Juan Guaidò. Abbiamo intenzione di entrare in contatto con Gebauer", ha dichiarato il rappresentante del ministero degli Esteri tedesco.

Gebauer è un ex militare che ha partecipato al tentato colpo di stato in Venezuela nel 2002, conclusosi con un fallimento.

Le autorità del Paese latinoamericano non hanno richiamato in patria il loro attuale ambasciatore in Germania. Contemporaneamente il ministero degli Esteri tedesco ha osservato che al momento non sono condotti "negoziati politici con l'ambasciatore" Venezuela.

Mercoledì le autorità venezuelane avevano dichiarato persona non gradita l'ambasciatore tedesco Daniel Criner "per l'ingerenza negli affari interni". Il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas ha quindi deciso di richiamare in patria il diplomatico per consultazioni. Come previsto, arriverà in Germania sabato. Prima di lasciare il Venezuela, il diplomatico tedesco ha incontrato Guaidò e, secondo le informazioni del ministero degli Esteri tedesco, ha discusso con il leader dell'opposizione venezuelana le "questioni relative ai futuri rapporti diplomatici".