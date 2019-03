Diplomatico greco smentisce arrivo di aereo venezuelano con oro di Caracas ad Atene

"Non c'è dubbio che il reportage è stato completamente fabbricato", ha detto una fonte diplomatica di alto rango ad Atene in un'intervista con l'edizione greca di Sputnik, riferendosi ad una notizia girata sui media relativa ad un "leggendario aereo" che secondo l'opposizione venezuelana avrebbe trasportato l'oro di Caracas in Grecia.

La stessa fonte sottolinea che "questo aereo è atterrato in due paesi europei, in Portogallo e in Svizzera, e senza problemi ha attraversato lo spazio aereo italiano".

"Sia il governo greco che l'Ambasciata venezuelana hanno confermato inequivocabilmente che non ci sono state riunioni di funzionari greci con il ministro degli Esteri del Venezuela", ha sottolineato.

"Sfortunatamente alcuni media e rappresentanti dell'opposizione cercano di legare l'aereo con le teorie sull'oro venezuelano, ma non ci sono prove o indicazioni su questa correlazione".

"Si basano solo sulle teorie che non esitano per sfruttare e giustificare accuse infondate, senza tener conto che alla fine danneggiano l'immagine del Paese nel suo complesso", ha concluso l'interlocutore di Sputnik.

In precedenza l'ambasciatore del Venezuela ad Atene, in un'intervista al quotidiano Efimerída ton Syntaktón ha commentato le accuse dell'opposizione sull'evacuazione dell'oro nazionale verso la Grecia. Secondo il rappresentante diplomatico, non sono altro che una "ricostruzione paranoica di qualcosa frutto dell'immaginazione". "È piuttosto sciocco pensare che un aereo di queste dimensioni trasporti oro e che lo stesso ministro degli Esteri porti via l'oro dal Paese".

L'opposizione greca di centrodestra Nuova Democrazia ha chiesto che la situazione dell'aereo venezuelano venisse discussa in Parlamento. In particolare gli oppositori di Syriza sottolineano "l'urgente necessità di fornire spiegazioni e informazioni sull'arrivo di un aereo di Stato straniero in Grecia".