Le autorità cinesi sperano in un ulteriore riavvicinamento tra Corea del Nord e Stati Uniti per risolvere con successo la questione coreana attraverso il dialogo politico senza riprendere la politica di pressione e il ritorno a minacce reciproche. Lo ha riferito oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang commentando le recenti dichiarazioni della Casa Bianca sulla possibilità di rafforzare le sanzioni contro Pyongyang.

"Ci auguriamo che entrambe le parti siano in grado di mantenere il loro orientamento iniziale ed agire nel merito", ha dichiarato intervenendo durante la tradizionale conferenza stampa.

"Il punto chiave di questo processo è che entrambi devono prestare attenzione alle reciproche preoccupazioni e guadagnarsi la reciproca fiducia per salvare i risultati positivi raggiunti con lo scopo di delineare definitivamente la strada per la promozione del dialogo politico per risolvere i problemi della penisola coreana."

Secondo Lu Kang, Pechino continuerà a perseguire la linea per cui la questione può essere risolta esclusivamente senza un braccio di ferro. "Questo è l'unico modo per trovare una soluzione", ha detto Lu Kang. Ha inoltre ricordato che la Cina aveva in precedenza ripetutamente promosso iniziative per riconciliare Pyongyang e Washington.

Come dichiarato in precedenza su Fox News dal consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale John Bolton, l'amministrazione Trump renderà più pesanti le sanzioni contro la Corea del Nord in caso di mancata rinuncia al suo arsenale nucleare.