Donald Tusk sostiene le proposte di Macron sulla revisione dell'UE

"Appoggio pienamente le sue idee", ha detto Tusk ai giornalisti a Bruxelles.

Egli ha esortato a non permettere alle "forze esterne antieuropee di influenzare le nostre elezioni e prendere decisioni sulle priorità chiave e sulla nuova leadership dell'UE".

"Tutti coloro che si preoccupano per l'UE dovrebbero cooperare durante e dopo le elezioni al Parlamento europeo, la rinascita dell'Europa deve cominciare ora", ha affermato Tusk.

In un articolo precedentemente pubblicato da diversi giornali francesi, Macron si è rivolto ai cittadini dell'Unione europea alla vigilia delle elezioni europee di maggio. Il presidente francese ha proposto la creazione di un Consiglio europeo di sicurezza, che includa il Regno Unito, e ha proposto la revisione del sistema Schengen, creando una polizia di frontiera comune e un ufficio europeo per l'asilo.

Macron ha inoltre suggerito l'istituzione di un'agenzia europea per la protezione delle democrazie, che fornirà esperti a ciascuno stato membro dell'UE per proteggere il processo elettorale dagli attacchi informatici e per vietare agli stati stranieri di finanziare i partiti politici europei.