Guaidò a Caracas: grazie per l'immenso calore con cui ci avete accolto

"Grazie a tutti voi per il vostro affetto e per l'immenso calore con cui ci avete accolto. Chiamo il paese a mobilitarsi di nuovo questo sabato. Tutto il sostegno che abbiamo ricevuto e di cui abbiamo bisogno dipenderà dalla nostra permanenza in strada". Lo ha scritto su Twitter Juan Guaidò. "Siamo di nuovo a casa, nelle strade del Venezuela! Torniamo nel nostro paese per mobilitarci insieme al popolo venezuelano. Rimaniamo fermi e determinati sul nostro percorso. In questo momento non c'è niente da festeggiare, ma c'è molto per cui lavorare", ha concluso il presidente autoproclamato.