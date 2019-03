Netanyahu insiste: l'Iran è la più grande minaccia in Medio Oriente

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato nell'incontro con il presidente russo Vladimir Putin che l'Iran ed i suoi alleati rappresentano la più grande minaccia per il Medio Oriente.

"La più grande minaccia alla stabilità e alla sicurezza della regione sono l'Iran ed i suoi alleati", ha detto Netanyahu in un programma della tv russa.

Netanyahu è noto per essere uno dei più ferventi sostenitori della linea anti-iraniana. Negli ultimi anni ha cercato di ottenere la revisione dell'accordo nucleare, la ripresa della pressione internazionale sull'Iran, il riavvicinamento con i Paesi arabi a fronte della minaccia iraniana comune, in primis con le monarchie del Golfo Persico. Sotto la sua guida le forze israeliane operano in Siria contro gli iraniani e le formazioni sciite filo-iraniane.