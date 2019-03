In Estonia si vota per il nuovo Parlamento

Oggi in Estonia si vota per le elezioni legislative: in tutto il Paese sono stati aperti 451 seggi, ha comunicato la commissione elettorale del Paese baltico.

Per 101 seggi in Parlamento si sono candidati 1099 persone, mentre 10 sono i candidati per l'unico seggio della camera alta del Parlamento per cui si vota. 10 partiti e 15 candidati indipendenti prendono parte alle elezioni. Per entrare in Parlamento, i partiti ed i candidati indipendenti devono superare la soglia elettorale del 5%.

Secondo la legge elettorale estone, non è prevista un'affluenza minima. Pertanto con un numero qualsiasi di votanti, le elezioni saranno dichiarate valide. Nelle elezioni parlamentari, a differenza delle elezioni comunali, non è possibile creare alleanze elettorali e unioni di vari movimenti politici.

Durante le votazioni preliminari ed elettroniche svoltesi dal 21 febbraio al 27 febbraio, oltre 346mila persone hanno espresso il proprio voto, ovvero circa il 40% degli elettori.