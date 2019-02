Israele accusa ONU di mentire sulle morti dei palestinesi

Secondo lui, il rapporto delle Nazioni Unite è "ostile, ingannevole e diffamatorio" e diretto anche contro il paese. "Nessuno può negare a Israele il diritto all'autodifesa e il dovere di proteggere i suoi cittadini e i suoi confini da attacchi violenti", ha affermato Katz.

Il rapporto del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite è stato distribuito prima del 28 febbraio. Dichiara che le forze di sicurezza israeliane probabilmente hanno commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel 2018. Questi sarebbero dovuti all'uccisione di 189 palestinesi, così al ferimento di più di 6100 persone durante le proteste nella Striscia di Gaza.

© AFP 2018 / MENAHEM KAHANA Procuratore Generale Israele intende accusare di corruzione Netanyahu

Il documento rileva che alcuni funzionari della sicurezza hanno ucciso e gravemente ferito i manifestanti palestinesi che "non partecipavano direttamente agli scontri e non rappresentavano una minaccia" quando usavano la forza. L'ONU invita Israele a lanciare immediatamente un'indagine su proprio queste violazioni, che potrebbero essere crimini di guerra o crimini contro l'umanità. È indicato che tra i morti ci sono 35 bambini, due giornalisti e tre operatori sanitari.

Il rapporto copre il periodo dal 30 marzo al 31 dicembre 2018. Si noti che per la sua preparazione, gli esperti hanno intervistato vittime e testimoni, esaminato cartelle cliniche, nonché materiale fotografico e video.

Lo stato ebraico giustifica le sue azioni citando la protezione dalle incursioni e dagli attacchi dei militanti armati.

Il 25 febbraio è stato riferito che l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sviluppato un piano per un trattato di pace per risolvere il conflitto israelo-palestinese. È stato osservato che il documento affronterà tutti i problemi chiave del conflitto. La libertà di circolazione è stata definita uno dei principi fondamentali: i confini nella loro forma attuale dovrebbero cessare di esistere per "garantire la libera circolazione di persone e merci".

Il conflitto al confine con la Striscia di Gaza si è intensificato a marzo 2018, quando una protesta pacifica, programmata per il giorno della Nakba, il giorno in cui si ricorda l'esodo dal territorio in cui lo Stato d'Israele fu creato nel 1948, è sfociata in rivolte e scontri di manifestanti con le truppe israeliane. Le proteste si sono intensificate in connessione con l'apertura dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme il 14 maggio. In autunno, l'aviazione israeliana ha attaccato Gaza in risposta agli attacchi missilistici.