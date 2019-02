Perchè si è dimesso il capo della diplomazia iraniana che si è accordato con l'Occidente?

Mohammad Javad Zarif ha annunciato su Instagram le sue dimissioni dall'incarico di ministro degli Esteri dell'Iran. Le dimissioni non sono ancora state accettate, contemporaneamente i deputati hanno espressamente chiesto in lettere indirizzate al presidente di lasciarlo al suo posto.

Zarif è una delle figure politiche più brillanti e influenti nella storia della diplomazia iraniana, un uomo che è riuscito a negoziare con il sestetto di mediatori internazionali l'accordo sul programma nucleare di Teheran.

Il politologo iraniano Nabiullah Rashno, membro dell'Associazione Iraniana di Geopolitica:

Qual è la ragione principale delle dimissioni di Zarif? Ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare, possibile ritiro dell'Iran dal trattato, problemi legati all'adesione dell'Iran alla Convenzione contro il riciclaggio di denaro, l'improvvisa visita di Assad in Iran o ragioni personali?

— Tutti questi aspetti giocano un ruolo nelle dimissioni di Zarif, poiché derivano dall'intero complesso di problemi che affliggono l'apparato diplomatico nazionale. Se un Paese vuole avere una posizione logica sulla scena internazionale e assicurare meglio gli interessi nazionali e di politica estera a vari livelli, allora dovremmo avere una buona comprensione della situazione internazionale e globale. Il ministro degli Esteri deve gestire lo staff diplomatico del Paese, con i poteri necessari.

Ali Reza Akbari, fondatore del Centro per gli Studi Strategici ed ex vice ministro della Difesa iraniano:

— "L'Iran ha fatto affidamento in gran parte sugli europei, soprattutto quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo: è stata la lentezza del processo per ottenere i risultati desiderati nei negoziati con l'Europa che ha messo molta pressione sul ministero degli Esteri iraniano da parte della gente, in particolare sul capo del dicastero diplomatico Zarif."