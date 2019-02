Russia preoccupata dall'escalation tra India e Pakistan nel Kashmir

Mosca è preoccupata per l'escalation e il riaccendersi delle tensioni tra India e Pakistan, ha fatto sapere il ministero degli Esteri.

"Esprimiamo seria preoccupazione per l'escalation lungo la zona di controllo tra India e Pakistan e per le tensioni tra Stati amici", si afferma in un comunicato del dicastero diplomatico russo.

Il ministero degli Esteri russo ha invitato New Delhi e Islamabad alla moderazione ed intensificare gli sforzi per risolvere i problemi mediante mezzi politici e diplomatici ed ha espresso la volontà di contribuire ulteriormente a rafforzare il potenziale antiterroristico dell'India e del Pakistan.