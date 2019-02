Pakistan promette "risposta adeguata" all'India per raid nella regione contesa del Kashmir

Il Pakistan considera il bombardamento dell'aviazione indiana nella parte del Kashmir sotto il suo controllo come un atto di aggressione, che rappresenta una minaccia per la stabilità regionale.

Islamabad darà una "risposta adeguata", si afferma in una nota del ministero degli Esteri pakistano.

Questa mattina i caccia dell'aviazione indiana hanno attaccato un importante campo di addestramento del gruppo islamista "Jaish-e-Muhammad" nella parte pakistana del Kashmir.

Il viceministro degli Esteri indiano Vijay Gokhale ha sostenuto che il bombardamento preventivo era "assolutamente necessario" perché il gruppo stava preparando attacchi suicidi in varie parti del Paese.

Inoltre, secondo New Delhi, il Pakistan non ha ancora adottato misure concrete per sradicare le infrastrutture terroristiche sul suo territorio.