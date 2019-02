Gb: ministero dell’Interno mette al bando organizzazione Hezbollah

Il ministro Javid: non siamo più in grado di distinguere tra l'ala militare del movimento, già bandita, e la sua ala politica.

Il Regno Unito metterà al bando l'organizzazione libanese Hezbollah nella sua interezza come organizzazione terroristica. Stessa linea nei confronti di Ansar ul Islam e Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (Jnim) — entrambi operanti principalmente in Africa. Lo ha reso noto il ministero degli Interni del Regno Unito oggi. "Lo prevede un progetto di decreto, presentato oggi in Parlamento: il testo mette al bando Hizballah nella sua interezza insieme ad Ansaroul Islam e JNIM che operano nella regione del Sahel in Africa. Con riserva dell'approvazione del Parlamento, da venerdì, quando l'ordine entrerà in vigore, essere membro o invitare a sostenere Hizballah, Ansaroul Islam e JNIM sarà un reato penale, con una pena detentiva fino a 10 anni", si legge nella dichiarazione.

Il ministro degli Interni Sajid Javid ha dichiarato di non essere più in grado di distinguere tra l'ala militare di Hezbollah, già bandita, e la sua ala politica, e ha quindi deciso di vietare il gruppo nella sua interezza, poiché ciò non solo destabilizza la "fragile" situazione in Medio Oriente, ma mette in pericolo anche la sicurezza del Regno Unito.

"Proibendo Hezbollah in tutte le sue forme, il governo sta mandando un chiaro segnale che le sue attività destabilizzanti nella regione sono totalmente inaccettabili e dannose per la sicurezza nazionale del Regno Unito, il che non modifica il nostro impegno in corso in Libano, con il quale abbiamo una vasta e una relazione forte ", ha affermato il segretario degli Esteri Jeremy Hunt, come citato nella dichiarazione.

Un totale di 74 organizzazioni terroristiche internazionali sono attualmente incluse nella lista di divieto di Londra. Il ministro israeliano di pubblica sicurezza Gilad Erdan ha applaudito la decisione del Regno Unito. Lunedì ha preso Twitter per lodare Javid per aver visto quella che ha definito una falsa distinzione tra i rami di Hezbollah.

"Grazie al Regno Unito e al mio amico Sajid Javid per aver deciso di designare tutti gli Hezbollah come gruppo terroristico, tutti coloro che desiderano veramente combattere il terrore devono respingere la falsa distinzione tra ali" militari "e" politiche ", ha scritto.

Rivolgendosi al capo della politica estera dell'UE, Federica Mogherini, Erdan ha detto che è tempo che l'Unione europea segua l'esempio. Il sindacato ha inserito nella lista nera l'ala militare di Hezbollah nel 2013, rendendo impossibile inviare i soldi del gruppo dai paesi dell'UE, ma ha smesso di vietare completamente.