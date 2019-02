Bisogna aspettarsi una svolta nei negoziati USA-Corea del Nord ad Hanoi?

Di fatto il 12 giugno 2018 Singapore ha fatto lo stesso, e non ha fatto di peggio. Perché le due parti non hanno scelto di nuovo la città stato asiatica per condurre i negoziati, nonostante la città possegga un potenziale tecnologico per condurre in sicurezza tale vertice?

"La risposta a questa domanda è facile da dare se si conosce almeno un po della storia della diplomazia vietnamita durante il periodo della guerra di resistenza contro l'aggressione americana. Ricorda l'Accordo di Parigi. Le parti hanno scelto e cambiato il luogo molte volte. Mosca e Pechino, ovviamente, sono state respinte dalla parte americana. Ottawa (Canada) e Londra hanno respinto la Repubblica Democratica del Vietnam. Anche Varsavia e Roma sono state respinte. Infine, entrambe le parti hanno accettato Parigi come luogo di negoziazione. Per il Vietnam, la scelta di Parigi è stata molto importante per tre motivi.

In primo luogo, questa è la "Capitale della Luce" europea, il luogo in cui è nato lo slogan "Libertà, uguaglianza, fratellanza". In secondo luogo, Parigi è la capitale di un paese che un tempo conquistò il Vietnam e ne fece la sua colonia, ma fu costretto ad andarsene. In terzo luogo, Parigi era allora un centro stampa internazionale in cui le parti potevano esprimere le proprie opinioni senza alcuna interferenza da parte delle autorità francesi o alcun controllo da parte della mafia, dei terroristi o di altri criminali internazionali. Durante la Conferenza di Parigi sul Vietnam (1968-1973), i media francesi potevano trasmettere dichiarazioni sulle posizioni sia del Vietnam che degli Stati Uniti. Guardando ad Hanoi nel febbraio 2019, vediamo che la capitale vietnamita ha raggiunto i criteri più importanti per i media", ha detto il colonnello Nguyen Minh Tam, esperto di questioni politiche e militari internazionali in un'intervista con Sputnik.

Guardando al summit USA-Corea del Nord a Singapore nel giugno 2018, possiamo vedere molti problemi sui quali entrambe hanno semplicemente "attirato l'attenzione reciproca", ma senza offrire soluzioni concrete.

"Quel che è stato criticato di più a Singapore è che i media occidentali hanno volontariamente ignorato le dichiarazioni del leader della Corea del Nord Kim Jong-un e miravano solo a promuovere le opinioni di Donald Trump. Il mondo ascolta e conosce solo quello che dicono gli americani, le loro risolute richieste alla Corea del Nord di abbandonare completamente lo sviluppo del suo programma di missili nucleari. I media americani e occidentali ignorano completamente, o meglio, nascondono le dichiarazioni della leadership della Corea del Nord circa le condizioni che la parte americana dovrebbe soddisfare, fatta eccezione per la revoca delle sanzioni contro la Corea del Nord, che il mondo ha sentito per 65 anni. A nostro parere, questo è un punto chiave per una valutazione qualitativa dei risultati del vertice US-Corea del Nord ad Hanoi la prossima settimana ", ha affermato Nguyen Minh Tam.

I problemi delle relazioni USA-Nord Corea non possono essere risolti da un giorno all'altro. Questa è la valutazione unanime della maggior parte degli analisti politici nel mondo, ma non tutti danno informazioni convincenti sulla fonte di questi problemi. Il fatto è che i media americani e occidentali non sono mai stati obiettivi nel fornire informazioni sulle posizioni delle parti o nelle valutazioni di queste posizioni.

"Il più grande desiderio del popolo coreano del nord e del sud è l'unificazione del paese, accordo nazionale, e un sistema unificato di governo. Ma qual è il più grande ostacolo alla realizzazione di questo desiderio? Questo è il punto principale dei colloqui tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord al più alto livello, e il punto principale che i media americani e occidentali stanno cercando di nascondere", continua Nguyen Minh Tam.

"Secondo me non bisogna aspettarsi una svolta. Per Pyongyang ai negoziati ci sono tre questioni prioritarie: prima, la revoca dell'embargo USA e la revoca delle sanzioni contro la Corea del Nord. In secondo luogo, la firma di un accordo per porre fine alla guerra (anziché l'accordo di cessate il fuoco Panmunjomsky del 1953), garantendo in questa maniera che la Corea del Nord non venga di nuovo sottoposta ad aggressioni in nessuna forma (come nel 1950, gli Stati Uniti hanno usato la bandiera delle Nazioni Unite per invadere la Corea). In terzo luogo, il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud, in modo che "i coreani stessi possano risolvere la questione dell'unione della Corea". È il terzo punto che i media americani e occidentali stanno cercando d'ignorare e nascondere. E hanno tentato in tutti i modi di sminuire il valore della seconda clausola, sull'accordo sulla fine della guerra, ", ha commentato il colonnello Nguyen Minh Tam.

© AFP 2018 / Jewel Samad Lavrov: USA capiscono inutilità ultimatum in negoziati con la Corea del Nord

Gli Stati Uniti insistono sul fatto che la Corea del Nord deve fornire prove del completo abbandono del suo programma nucleare e dimostrare che ha completamente distrutto le strutture di ricerca e le strutture per la produzione di armi nucleari. Ma gli Stati Uniti ignorano completamente la presenza della sua base militare in Corea del Sud con oltre 20.000 soldati, equivalenti a 5 brigate. Per quanto riguarda l'aspetto economico (che in realtà non è molto importante), il presidente degli Stati Uniti ha annunciato "alleggerire le sanzioni" solo se la Corea del Nord soddisfa le condizioni di Washington. È a causa di una così grande differenza nelle posizioni delle parti che è difficile sperare in una svolta nei negoziati al vertice degli Stati Uniti e della Corea del Nord nel febbraio 2019 ad Hanoi. Nella migliore delle ipotesi, entrambe le parti possono illustrare solo alcune delle questioni di principio concordate a Singapore nel giugno 2018.

Accettando di scegliere Hanoi come sede per il 2° summit USA-Corea del Nord, Pyongyang vuole, attraverso media più obiettivi in ​​Vietnam, trasmettere alla comunità mondiale il suo messaggio importante. E sarà un peccato se i media vietnamiti non lo faranno, come hanno fatto i francesi con il Vietnam ai colloqui di Parigi del 1968-1973.