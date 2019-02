A Cuba si svolge il referendum per la nuova Costituzione

I cittadini cubani sono chiamati oggi alle urne per votare la nuova Costituzione.

Secondo il portale Granma, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha già votato. "Sono fiducioso che vinceremo, otterremo questa vittoria per l'America Latina e il Venezuela, particolarmente in questi momenti", ha detto Diaz-Canel dopo aver votato riferendosi alla crisi in Venezuela, Paese alleato e amico di Cuba.

"Questa Costituzione è ciò che lasceremo ai nostri figli e nipoti, oggi è il giorno in cui riaffermiamo il nostro carattere socialista", ha osservato il presidente cubano.

L'attuale Costituzione cubana è in vigore dal 1976. La nuova Costituzione introduce la carica di presidente e premier, limita il mandato del capo di Stato a due mandati di cinque anni e riconosce inoltre il diritto alla proprietà privata. Uno dei principi fondamentali dello Stato cubano è la costruzione del socialismo e il Partito Comunista è ancora definito come la forza politica alla guida della società e dello Stato.