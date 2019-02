Mosca: inchiesta de L'Espresso sui finanziamenti alla Lega si basa su teoremi

Il vicepremier russo Dmitry Kozak non ha mai conosciuto personalmente il vicepremier e ministro degli Interni italiano Matteo Salvini e in qualità dell'incarico ricoperto è concentrato solo sull'agenda della cooperazione bilaterale della Federazione Russa e dell'Italia in campo energetico e industriale. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del vicepremier russo Kozak Ilya Dzhus.

"La cosiddetta inchiesta del settimanale italiano L'Espresso si basa su teoremi senza fondamento che non rendono onore alla rivista. Kozak non ha mai conosciuto personalmente il signor Salvini, non ha preso parte ad alcun incontro ufficiale o "segreto", non ha mai bevuto il caffè insieme a lui. La Russia e l'Italia hanno un'ampia agenda di cooperazione economica bilaterale, anche nel settore energetico e industriale: Kozak, in qualità di vicepremier, si focalizza solo su questo programma", ha affermato Dzhus.